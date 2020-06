Economia Entenda a 'treta' entre a XP e o Itaú depois de comercial em horário nobre Guilherme Benchimol, fundados da companhia, fez a declaração durante uma live promovida pela MoneyWeek, onde afirmou estar confuso com a atitude do Itaú

Por duas vezes, somente nesta quinta-feira, 25, a XP desafiou seu maior sócio, o Itaú Unibanco, a deixar a companhia por não acreditar no modelo de negócio, que nasceu com uma proposta de desbancarização. Seu fundador, Guilherme Benchimol, e o sócio da companhia, Gabriel Leal, afirmaram que se o Itaú não está confortável com o modelo de negócios da XP, deveria repensar s...