Economia Entenda a MP que dá desconto de até 70% em dívidas com a União A MP foi publicada nesta quinta (17) no Diário Oficial da União e já está valendo

O presidente Jair Bolsonaro assinou na quarta-feira (16) uma medida provisória que dá até 70% de desconto no total de dívidas tributárias de difícil recuperação de pessoas físicas e empresas com a União. A MP foi publicada nesta quinta (17) no Diário Oficial da União e já está valendo. O texto precisa, no entanto, ser aprovado por deputados e sena...