Uma das propostas contidas no pacote de reformas enviado nesta terça-feira, 5, pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao Congresso pode culminar na extinção de 769 municípios, segundo levantamento do Poder 360, sendo 48 municípios apenas em Goiás. Diante deste número, a perspectiva é de extinção de quase 20 mil cargos públicos.

De acordo com o texto da PEC, municípios com até 5 mil moradores poderão ser incorporados a cidades vizinhas caso arrecadem menos que 10% de suas receitas totais, dependendo de transferências da União e dos Estados para arcar com suas despesas.

Como mostrado na coluna Giro desta quarta-feira (6), no ano passado 66 municípios do Estado tiveram receitas próprias inferiores a 10% do total arrecadado no ano, de acordo com o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO). Tratam-se de cidades entre 1.137 e 4.830 habitantes, casos de Anhanguera e Divinópolis de Goiás, que ficam no Sul e Nordeste goianos, respectivamente.

