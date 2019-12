Economia ‘Energia preocupa’, diz Schreiner

O presidente da Faeg, o deputado federal José Mário Schreiner, lembrou que o crescimento de 0,6% do PIB nacional no terceiro trimestre foi puxado pelo incremento de 1,3% no PIB agropecuário. Segundo ele, a reforma da Previdência aumentou a confiança do mercado e criou um ambiente mais favorável à retomada do crescimento. Schreiner também ressaltou conquistas importantes...