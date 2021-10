Economia Energia elétrica fica mais cara em Goiás a partir desta sexta-feira (22) Aneel aprovou hoje o reajuste tarifário anual da Enel e as tarifas subirão, em média, 16,37%

Depois do impacto da cobrança das bandeiras tarifárias, por causa da crise hídrica, a energia elétrica vai subir novamente em Goiás. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quinta-feira (21) o Reajuste Tarifário Anual da Enel Distribuição, que vigora a partir de amanhã. Com isso, as tarifas de energia elétrica no Estado subirão, em m...