Economia Enel vai criar aplicativo de auto-leitura do consumo de energia em Goiás Mecanismo será destinado aos consumidores rurais, residenciais e comerciais do Grupo B, isto é, atendidos em baixa tensão

A Enel Distribuição Goiás divulgou, nesta quinta-feira (26), que vai lançar um aplicativo de auto-leitura do consumo de energia em Goiás. A iniciativa veio após contato do presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Delegado Eduardo Prado (PV), que pretendia sugerir a criação de um dispositivo nesses moldes. Como mostr...