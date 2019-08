Economia Enel troca aparelhos com 50% de desconto Programa vai substituir geladeira e ar-condicionado antigos por modelos novos

Começa nesta segunda-feira (19) o terceiro ciclo do programa Luz Solidária Enel, que permite a troca de geladeira e ar-condicionado com no mínimo cinco anos de uso por modelos novos que consomem menos energia e podem ser adquiridos com desconto de 50%. O programa, realizado em Goiás desde 2017 pela Enel Distribuição, oferece neste ano R$ 12,7 milhões em descontos e...