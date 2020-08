Economia Enel troca 60 geladeiras no Recanto das Minas Gerais, em Goiânia A ação conta com um novo formato, para evitar aglomeração

Os moradores do Setor Recanto das Minas Gerais e bairros vizinhos, em Goiânia, poderão se cadastrar por telefone e pela internet para concorrer a 60 geladeiras e o sorteio será realizado ao vivo pela internet, no YouTube. A ação faz parte do projeto Enel Compartilha Eficiência, da Enel Distribuição Goiás. Para participar, os clientes devem ser consumidores reside...