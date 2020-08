Economia Enel pode ganhar mais tempo para realizar melhorias em Goiás Até julho, distribuidora ainda não havia cumprido todas as metas do Plano Emergencial, que encerrou em 15 de agosto; resultados, todavia, podem levar à flexibilização

O tempo em que consumidores goianos ficam sem energia elétrica e o número de reclamações sobre a conta de luz não alcançaram as metas de melhorias esperadas até julho. Isso segundo relatório do Plano Emergencial da Enel Distribuição Goiás, que foi apresentado ontem em reunião com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Porém, em outros sete pontos que a empresa s...