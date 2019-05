Economia Enel investe em projeto de usina solar em Goiás

A Enel X, linha de negócios do Grupo Enel especializada em soluções avançadas de energia, realiza seu primeiro projeto de energia solar em Goiás. A empresa está instalando uma usina solar fotovoltaica no telhado da academia Brava Sport Center, em Goiânia, sistema que vai suprir 76% do consumo do estabelecimento, com energia limpa e renovável.Serão instalados 440 painéis solares no ...