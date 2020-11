Economia Enel Goiás elabora novas ações para próximos anos Presidente diz que companhia começa a definir metas até 2025 e parte das obrigações de resgate de qualidade passou para plano de resultados

O prazo para a Enel Goiás realizar ações de melhorias da qualidade do serviço de distribuição de energia encerrou-se em agosto. Isso para o que constava no plano emergencial firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em fevereiro do ano passado, resultado de pressão do governo estadual. Parte das metas não alcançadas integra agora um plano de resultado apresentado...