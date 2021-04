Economia Enel Goiás é a terceira pior distribuidora de energia elétrica do País De acordo com a Aneel, que avaliou 29 companhias de grande porte, o consumidor goiano ficou mais de 17 horas no escuro em 2020, mas resultado melhorou em relação à 2019

A Enel Goiás apareceu novamente entre as últimas colocadas no ranking de continuidade do serviço elaborado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A empresa é a terceira pior distribuidora de energia elétrica do País segundo o desempenho registrado em 2020. Ao todo, foram avaliadas 29 companhias de grande porte. Pelo nono ano seguido, a antiga Celg Di...