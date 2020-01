Economia Enel Goiás é 4ª do País em reclamações comerciais Distribuidora registrou 164.082 reclamações no Estado sobre fatura de energia de janeiro a outubro de 2019; Procon Goiás multou a companhia em R$ 9,176 milhões

Uma em cada doze reclamações comerciais contra distribuidoras de energia elétrica no Brasil é sobre a Enel Distribuição Goiás. A empresa, que atua no Estado desde 2017 – quando assumiu a antiga Celg –, registrou em seus canais de atendimento 164.082 queixas de consumidores de janeiro a outubro de 2019, no que se refere ao faturamento de energia, segundo dados reportado...