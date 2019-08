Economia Enel firma compromisso com Estado por mais e melhor serviço Distribuidora assina novo termo com os governos federal e estadual para ampliar em 26% a capacidade da rede em três anos e acelerar atendimento rural em várias regiões

A Enel assinou no início da noite de ontem um novo termo de compromisso com o governo estadual e federal para aumento da oferta e melhoria na qualidade do fornecimento de energia em Goiás. Com as medidas previstas, a promessa desta vez é de que a capacidade da rede de distribuição será ampliada em 26% nos próximos três anos; obras e o atendimento às conexões dos clientes ru...