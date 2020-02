Economia Enel fica fora da meta em 41% dos conjuntos elétricos Estado é dividido em 156 locais de atendimento, em 64 a distribuidora não teve melhoria no tempo sem energia em 2019

O tempo em que a população passa sem energia não reduziu e até aumentou em algumas regiões goianas no ano passado. O décimo relatório sobre o plano emergencial, que foi assinado pela Enel Distribuição Goiás em fevereiro de 2019, mostra que 41% dos conjuntos elétricos ficaram fora da meta estipulada no documento firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). P...