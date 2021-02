Economia Enel comemora 4 anos com novas obras

A Enel completa no domingo (14) quatro anos no controle da antiga Celg Distribuição (Celg D). Neste ano, a empresa vai comemorar a data com a inauguração de duas obras importantes para melhoria do sistema elétrico em Goiânia, que são a nova Subestação Santa Genoveva e a ampliação da Subestação Meia Ponte. Um evento ocorre hoje para a entrega do que é resultado de investimento...