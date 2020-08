Economia Enel cadastra moradores do Residencial JK Cerca de 400 imóveis devem entrar na lista de clientes da empresa; moradores vão receber chuveiro econômico

Começam a funcionar a partir do dia 20 de agosto os postes, transformadores, cabos e outros equipamentos que estão sendo instalados pela Enel Goiás na rede elétrica do Residencial Juscelino Kubitschek, em Goiânia. O objetivo, segundo a empresa, é melhorar a distribuição de energia elétrica na região. De acordo com a Enel, a obra começou em janeiro deste ano e deve ser ...