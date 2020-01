Economia Enel atende demanda, mas ainda deve em qualidade Em 2019, companhia cumpriu até a mais a primeira meta firmada com Estado; tempo sem energia, porém, foge aos limites definidos em regiões goianas, previstos em plano

O que a Enel Distribuição Goiás se comprometeu a fazer em termo de compromisso assinado com o Estado para acelerar investimentos, ela afirma que fez em 2019. A distribuidora ampliou oferta de carga para atender a demanda reprimida, realizou instalação de bancos capacitores e novas conexões rurais. E conseguiu ultrapassar em até 7% as metas combinadas em agosto do ano p...