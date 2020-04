Economia Enel alega dificuldades na pandemia Há um ano com plano para atender melhor os goianos, distribuidora afirma que medidas de isolamento dificultam operações

Duração das quedas de energia, número de reclamações e melhorias nos serviços comerciais são itens que a Enel Distribuição Goiás ainda não conseguiu manter dentro de metas firmadas com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Há um ano, a distribuidora assinou plano emergencial com compromissos para atender melhor os consumidores goianos. Com a pandemia de cor...