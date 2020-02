Economia Enel é condenada a indenizar consumidor em Fazenda Nova O dono da propriedade alega ter perdido leite e carnes, num montante equivalente a R$ 1.000,00, em reflexo a queda de energia por longo tempo

A Enel Distribuição Goiás foi condenada a pagar R$ 20 mil a um proprietário de uma fazenda no interior do Estado que ficou por cerca de dez dias sem energia elétrica, no ano passado. O dono da propriedade, que fica no município de Fazenda Nova, a cerca de 200 quilômetros da capital, alega ter perdido leite e carnes, num montante equivalente a R$ 1.000,00, em reflexo a...