Economia Endividamento das famílias bate novo recorde na pandemia, revela BC O nível de endividamento passou de 50% pela primeira vez em julho do ano passado

Enquanto a massa salarial do brasileiro encolhe, o mercado de crédito às famílias cresce a dois dígitos no acumulado de 12 meses. Nesse contexto, o endividamento das famílias bateu novo recorde em março, com 58%, segundo divulgado pelo BC (Banco Central) nesta segunda-feira (28).O dado, calculado desde janeiro de 2005, considera o estoque dos financiamentos das fam...