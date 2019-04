Economia Encha o tanque agora: Petrobras anuncia aumento da gasolina nas refinarias É o 1º aumento da estatal sobre o preço médio da gasolina encaminhada às refinarias em 18 dias

A Petrobras anunciou nesta 3ª feira (23.abr.2019) o aumento do preço médio do litro da gasolina repassado às refinarias. De acordo com a estatal, o reajuste médio no valor do combustível, a partir de hoje, será de R$ 0,0396 por litro, alta de 2,046%. É o 1º aumento da estatal sobre o preço médio da gasolina encaminhada às refinarias em 18 dias. A petroleira ...