Economia Empresas trocam BNDES por mercado Em 12 meses, volume de dinheiro captado por companhias brasileiras foi três vezes maior do que empréstimos feitos pelo banco de fomento

O volume de dinheiro captado pelas empresas brasileiras no mercado de capitais foi três vezes maior que os desembolsos feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nos últimos 12 meses. Com juros mais baixos e dinheiro disponível, as companhias encontraram no apetite de investidores o espaço para substituir os empréstimos do banco de fomento p...