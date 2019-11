Economia Empresas têm até 5 de janeiro para registrar livros fiscais Medida beneficia contribuintes do Simples Nacional; documentos precisam ser autenticados e entregues na Secretaria da Economia do Estado

O governo estadual concedeu prazo de 60 dias para contribuintes do Simples Nacional cumprirem a obrigação acessória de registro dos livros fiscais. A decisão atendeu a um pedido da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) e está em vigor desde o dia 5 deste mês. Os livros fiscais devem ser autenticados e entregues na Secretaria da Economia do ...