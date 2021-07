Economia Empresas se expõem mais a ciberataques durante a pandemia Maior dependência do ambiente digital favorece sequestro de dados e prejuízos; segurança tem de ser prioridade, alertam especialistas

Ciberataques têm ampliado o alerta de segurança no ambiente digital das empresas, que devido à pandemia de Covid-19 estão mais expostas. No noticiário, ameaças como a sofrida por subsidiária da JBS nos Estados Unidos chamam atenção pelo prejuízo causado. A empresa informou no mês passado que pagou o equivalente a US$ 11 milhões em resgate para evitar vazamento de dados. ...