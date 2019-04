Economia Empresas se adaptam às mudanças no e-commerce

A tendência de que as compras online sejam cada vez mais finalizadas nos dispositivos móveis tem feito com que empresas foquem na experiência de seus clientes no smartphone. É assim, por exemplo, para o e-commerce goiano de vinhos Adega Mais. Sócio do site, Frederico Godoy explica que tudo já é pensado com esse foco. O desenvolvimento do site foi feito primeiro para o ...