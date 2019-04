Economia Empresas que mais contribuem para arrecadação do ISS na capital são premiadas O POPULAR e a Prefeitura de Goiânia homenagearam empresas, viabilizando melhor prestação de serviços públicos

As empresas que mais contribuem para arrecadação do Imposto sobre Serviços (ISS) na capital foram homenageadas ontem pelo POPULAR e a Prefeitura de Goiânia com o prêmio Os Maiores do ISS. O imposto, uma das principais fontes de recursos da administração municipal, viabiliza a prestação dos serviços públicos para a população da capital e investimentos em escolas, creches, ...