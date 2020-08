Vivo irá produzir a própria energia, de fontes hídrica e solar, em duas cidades goianas

Consultor por WhatsApp

No Dia dos Pais deste ano, o Goiânia Shopping está oferecendo uma novidade para ajudar aos filhos na escolha do presente. É o serviço virtual gratuito Consultor de Presentes Dia dos Pais, que estará disponível aos clientes até o dia 8 de agosto, das 14 às 20 horas. Quem interessar, basta chamar pelo WhatsApp (62) 9-8402-7512 e falar do perfil e dos gostos do pai. Do outro lado, um consultor vai ajudar na escolha.

Circuito Nelore

Quase 1.000 animais estão sendo avaliados na 11ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade, que acontece na unidade da Friboi, em Mozarlândia (GO), até esta quinta-feira, dia 6 de agosto. Promovido pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito tem o apoio da Associação Goiana do Nelore (AGN) e patrocínio da Friboi e da Matsuda Sementes e Nutrição Animal.

Venda de lotes

O segmento de imóveis residenciais está sendo diretamente afetado pelo pelo novo coronavírus e isso já reflete em uma tendência de busca por espaços maiores. A empresa 1M2, uma plataforma online para comercialização de loteamentos, registrou que no Brasil ocorreu o crescimento de 138% nas vendas nos últimos meses. E Goiás está entre os estados que mais contribuem para o crescimento. No Estado, de maio para junho, houve um aumento de 91% na procura por lotes. De junho para julho o crescimento foi de 72%.