Em um ano ainda com pandemia, isolamento social e outras medidas é possível investir em uma nova moradia? Qual as apostas da construção civil diante deste cenário?

Antes, porém, é necessário lembrar que o setor desenhou estratégias na busca de se manter aquecido ao longo do último ano adaptando-se e ouvindo as novas necessidades dos consumidores. Muitas delas, que se tornaram pilares para a recuperação econômica em 2021. Aliado a tudo isso, somam-se os juros favoráveis, com a queda na taxa Selic, o que contribuiu para facilitar os financiamentos imobiliários e impulsionar o fechamento de negócios.

E como serão os próximos anos? Veja lista abaixo:

Tecnologia

A tecnologia tornou-se uma aliada crucial ao longo dos últimos anos e elevou tanto o processo de busca, negociação e aquisição, com o advento da assinatura digital de contratos, visitas virtuais aos empreendimentos, imagens em 360º, QR Codes, óculos 3D, entre outros, a construção civil vem com novas tendências para atender a um novo momento do mercado e a novas prioridades do público consumidor.

Espaços maiores e varandas

Segundo pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), realizada com 649 participantes, entre agosto e setembro de 2020, 40% manifestaram vontade de adquirir novos imóveis nos próximos dois anos. Desses, 15% afirmaram que o período de pandemia interferiu no estilo de imóvel desejado, enquanto 19% responderam que não comprariam um imóvel sem varanda. Os dados ainda apontaram que os moradores de casas com quintal sofreram menos com o período de isolamento, por exemplo.

De acordo com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), Fernando Razuk, a situação propicia ao indivíduo apurar melhor suas prioridades de conforto, de bem-estar, segurança, assim como contribui para um planejamento mais minucioso diante das taxas de juros e viabilidade de financiamentos.

“Ele percebe que está morando bem e vai idealizar um imóvel melhor, que atenda às suas novas necessidades e desejos. É o momento ideal para fazer uma pesquisa para encontrar os melhores benefícios e condições”, explica.

Amplitude, conforto e lazer

Uma das maiores tendências que se fortaleceu ao longo de 2020 é a busca por maior amplitude e lazer. A EBM Desenvolvimento Imobiliário, por exemplo, lançou um condomínio fechado de casas que investe em qualidade de vida e custo-benefício.

O Residencial Kazas Jardins Bellágio traz casas com uma área construída de 80 metros quadrados, com dois quartos, suíte e duas vagas de garagem. E ainda conta com diferenciais como áreas de lazer entregues equipadas e decoradas, proporcionando espaços de convivência e bem-estar ao ar livre, além da possibilidade de construção de área gourmet com piscina.

Home Office

O trabalho remoto tornou-se hábito. Passado o período de manutenção, o modelo de trabalho promete ser uma alternativa que seguirá cada vez mais em prática. Desse modo, comodidade e conforto no lar adquiriram status de prioridade entre aqueles que precisaram se reorganizar aos novos tempos. Espaços versáteis e adaptáveis se tornaram fundamentais, com elementos cruciais em destaque, tais quais ventilação, iluminação, plantas adaptáveis e integração. “Versatilidade é uma palavra-chave nesse momento em que o consumidor ampliou e diversificou ainda mais os seus desejos. Desde aquele que opta por um espaço mais funcional, que possa se adaptar e não necessariamente tenha maior metragem, até a família que sonha com a amplitude de uma casa, por exemplo”, acrescenta Ademar Moura, gerente de marketing e comercial da EBM.

Sustentabilidade e contato com a natureza

Novos empreendimentos dispõem de atenção redobrada a questões imprescindíveis, como a economia de água e energia, a redução de desperdício e as chamadas vagas de garagem com carregamento para carros elétricos, por exemplo, além de inovações que ampliem a preservação de recursos naturais e garantam melhor qualidade de vida.

Do mesmo modo, o contato com a natureza, tanto no interior do lar quanto pela proximidade de parques e áreas abertas, que permitam exercícios ao livre, segue como diferencial para o consumidor que almeja mais qualidade de vida.