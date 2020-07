Veja empresas que doaram equipamentos, produtos e trabalho para combater o coronavírus em Goiás

A JBS está fazendo a doação de R$ 17,5 milhões em Goiás, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 7,5 milhões para 13 municípios goianos, através do programa "Fazer o Bem Faz Bem - Alimentando o Mundo com Solidariedade". A empresa entregou três desfibriladores e dois cardioversores à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, que foram destinados a Goiânia. Também foram doados para a capital goiana dois eletrocardiógrafos com carrinho e um respirador.

O Câmpus Goiânia do Instituto Federal de Goiás (IFG) e a empresa de Bell Corpus Cosméticos doaram 3 mil frascos de álcool etílico em gel 70% à Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer de Goiânia, a Agetul. O produto foi entregue em frascos de 400ml (370 gramas) e produzido pela empresa de cosméticos em uma parceria público-privada estabelecida com o Câmpus Goiânia. As doações vão auxiliar no cumprimento de protocolos de segurança a serem adotados no Zoológico e nos parques Mutirama, Clube do Povo e Morada Nova, que atualmente encontram-se fechados para o público devido à crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19. Enquanto as unidades permanecem sem visitação, parte do álcool que foi doado será destinado para utilização dos servidores que trabalham nos parques.