Veja empresas que doaram equipamentos, produtos e trabalho para combater o coronavírus em Goiás

Linha de frente na capital

O grupo JBS doou 83 mil itens de EPIs para a Prefeitura de Goiânia dentro do programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”. São aventais e macacões impermeáveis que serão destinados aos profissionais da saúde que estão na linha de frente atendendo pacientes com Covid-19. Os materiais foram enviados em sete caminhões e serão suficientes para atender a demanda da Secretaria Municipal Saúde (SMS) por três meses, segundo o órgão municipal.

Linha de frente estadual

Governo de Goiás recebeu 26 mil máscaras da Enel

A Enel Distribuição Goiás entregou ao Governo de Goiás 26 mil máscaras cirúrgicas que serão destinadas aos profissionais que atuam nos hospitais de campanha estaduais. Além da doação das máscaras, a Enel também já enviou 4 mil cestas básicas para a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) distribuir entre famílias carentes; e a comprou cinco respiradores, fabricados na Itália, que serão doados para a SES-GO.

Canteiro Social

Projeto Canteiro Social ajuda instituições e comunidades vulneráveis

Por meio do projeto Canteiro Social, a EBM Desenvolvimento Imobiliário está distribuindo alimentos e itens de higiene pessoal. Com mais de 1.800 itens doados nas primeiras semanas do projeto, a incorporadora já iniciou a entrega com 300 cestas básicas em Goiânia. A primeira leva, com 100 cestas, aconteceu no Grupo Espírita Regeneração, que atua na região Noroeste da capital. A empresa também criou um site para facilitar quem deseja colaborar e ajudar com a ação. Nele é possível ver os pontos de arrecadação e ainda realizar doações on-line. Para contribuir, basta acessar: https://ebm.com.br/canteirosocial/.

Muito álcool em gel

A Ypê fez uma doação de 16 mil unidades de álcool em gel para entidades de saúde, órgãos da polícia e secretarias do Estado de Goiás, nos municípios de Goiânia, Goianópolis e Rialma. Ao todo, a empresa já distribuiu mais de 32 mil frascos de álcool em gel para entidades de saúde nos municípios de Goiânia, Teresópolis, Senador Canedo e Nova Glória. Em Anápolis, a empresa também fez a entrega do álcool para os motoristas e caminhoneiros que realizam carregamento e entrega de materiais no centro de distribuição. O álcool em gel não fazia parte do portfólio de produtos da Ypê. Ele foi implantado no início da pandemia, com uma adaptação na matriz na cidade de Amparo (SP), e toda a fabricação é destinada para a doação

A união faz a força

O movimento nacional UniãoBR entregou de 72 mil kits de máscaras para a Universidade Federal de Goiás (UFG). Os itens em tecido TNT, doados pelo Grupo Malwee, serão finalizados na Faculdade de Artes Visuais (FAV) que tem trabalhado em conjunto com a Faculdade de Enfermagem (FEN) da UFG, no projeto de superação à pandemia. Após a finalização, as máscaras serão distribuídas para uso da população, priorizando pessoas em situação de vulnerabilidade, servidores públicos e voluntários de ONGs. A população em geral pode ajudar por meio do site de vendas de máscaras. Cada item comprado pelo público, uma máscara será doada a quem precisa. Para contribuir, acesse o site: www.mascaraspelobem.org

UniãoGO entrega 72 mil kits de máscaras para UFG

Auxílio a municípios

A BRF fez uma doação de vestimentas descartáveis, máscaras cirúrgicas e de tecido, protetores faciais, álcool em gel, testes rápidos e outros insumos na última semana, na cidade de Jataí. No plano nacional, a ação visa distribuir cerca de 1,3 milhão de EPIs e 35 mil testes rápidos para Covid-19 às Secretarias de Saúde e hospitais de 15 Estados brasileiros, priorizando os municípios onde a empresa possui operações.