Veja empresas que doaram equipamentos, produtos e trabalho para combater o coronavírus em Goiás

A Coca-Cola Bandeirantes realizou doações de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a cooperativas e Empresas de Reciclagem de Anápolis, Itumbiara, Nerópolis e Trindade. Os cooperados receberam botinas de segurança com biqueira de PVC, luvas, aventais, camisetas com manga curta e manga longa e calças. As cooperativas e Empresas de Reciclagem beneficiadas com a doação foram: A Cooperativa de Produção de Recicláveis “Coopersólidos”, de Anápolis; a Cooperativa de Reciclagem Sucatas em Geral “Akilitros”, de Itumbiara; a Cooperativa de Trabalhadores de Material Reciclável Nerópolis Força e Vida, “Coopernero”, de Nerópolis; e a Empresa de Reciclagem Cristal Pet, de Trindade.