A utilização de sabão ou álcool em gel para higienização das mão virou hábito (após ser amplamente recomendado pelos órgãos sanitários)

E para que os acessórios não sofram danos como acúmulo de resíduos, perda de brilho e queima do banho, a 3 Elas Semijoias, marca fundada por Daniela Mumbach, preparou um tutorial sobre como higienizar e proteger os acessórios.

“É verdade que o álcool em gel pode danificar as semijoias, mas ninguém precisa abrir mão do seu uso - e nem deve! Para não estragar, tire os anéis, passe o álcool em gel, espere secar e coloque-os novamente. Além disso, vale investir rotineiramente na higienização das peças com materiais que todo mundo tem em casa: água morna, detergente neutro e uma escova macia”, explica Daniela Mumbach, fundadora da 3 Elas Semijoias.

Como aumentar a durabilidade das peças e mantê-las sempre limpas



1° Passo: Mergulhar as peças em um pote com água morna, depois retirar com cuidado;

2° Passo: Colocar os acessórios em um pote com água morna e detergente neutro, e esfregar cuidadosamente com a escova macia as partes lisas, zirconias, cristais cravejados e correntarias, esse processo não deve ser feito em pedras naturais. Deixar as peças de molho no máximo por 40 segundos;

3° Passo: Enxaguar as peças em água abundante, para retirar todo o detergente. Depois tire o excesso com papel toalha e finalize com o secador.