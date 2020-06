Depois de um mês de funcionamento em capitais brasileiras como São Paulo e Rio de Janeiro, o Uber decidiu ampliar seu serviço de entrega de objetos, o Uber Flash, para mais 10 cidades do país. A partir desta terça-feira, 9, São José dos Campos, Santos, Campinas, Fortaleza, Manaus, Florianópolis, Brasília, Goiânia, Curitiba, Recife também terão o serviço que permite que usuários possam enviar itens e artigos por meio das viagens do aplicativo.

Criada para ajudar os usuários durante o período de distanciamento social durante a pandemia de coronavírus, a ferramenta pode ser acionada pelo app do Uber e tem o mesmo custo de uma viagem na modalidade UberX.

O transporte inclui artigos que possam ser transportados com segurança no porta malas do carro parceiro e a empresa aconselha que os usuários conversem com os motoristas pelo app, para combinar detalhes da entrega.

A partir desta quarta-feira, 10, as 10 cidades se juntam à São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador que já tinham o serviço disponível. Nesse primeiro mês de funcionamento, os itens mais enviados por meio do Uber Flash foram presentes, flores, comida, documentos, roupas e chaves, informou a empresa.

"O Uber Flash faz parte dos nossos esforços para acelerar o desenvolvimento de soluções que respondam aos impactos trazidos pela pandemia. Com essa categoria, queremos contribuir para que as pessoas continuem conectadas, mesmo à distância", afirma Claudia Woods, diretora-geral da Uber no Brasil.

Como enviar itens pelo Uber Flash

Como é uma nova categoria de viagens, você deve solicitar o Uber Flash pelo próprio aplicativo. Veja o passo a passo:

- Entre no aplicativo e informe o endereço/ponto de entrega do item, como se você fosse pedir uma viagem

-Nas opções da parte inferior da tela, troque para a modalidade Uber Flash

- Vai aparecer uma janela com as regras para envio de itens. Não é permitido o envio de objetos de valor ou cujo transporte é proibido por lei ou pelas regras da categoria. Clique em “Confirmar” para aceitar as regras e solicitar o envio.

- A empresa recomenda que você já esteja com o item pronto para entregar ao motorista e que passe todas as orientações da entrega e o nome do destinatário pelo chat do aplicativo. Quando o motorista chegar, você deve entregar o objeto a ele.

Você também pode compartilhar a viagem com o destinatário para ele poder acompanhar o progresso do envio.