Tramontina abre loja conceito em Goiânia e será a primeira com ambiente de personalização de produto

A Tramontina inaugura nesta terça-feira (18) a sua primeira loja conceito em Goiás. A 'T Store' em Goiânia está instalada no Flamboyant Shopping e apresenta pela primeira vez o ambiente de personalização de produtos. Os itens estão divididos entre os mundos preparar, cortar, servir, equipar e festejar, tudo pensado para oferecer o máximo de experiências no grande mix da marca. No espaço será oferecido um serviço gratuito de gravação à laser de facas, além de talheres e pratos em aço inox da linha infantil.

Nova Edição Limitada

Um café feito com base em um respeitoso processo artesanal. Assim pode se resumir a nova Edição Limitada da linha Master Origins, da Nespresso. O Aged Sumatra (R$ 40, o Sleeve) foi processado a mão e envelhecido no norte de Sumatra, na Indonésia, por três anos. O cuidado e a delicadeza fazem parte do processo de produção deste café 100% arábicas, colhidos em 2016. Eles foram armazenados em sacos de juta permeáveis, onde perderam e ganharam umidade durante esse tempo, seguindo o ritmo da natureza. O resultado é um café com notas amadeiradas, leve toque de especiarias, além de uma percepção aveludada, ressaltando sabores de cacau e de caramelo doce. Para harmonizar com essa experiência chega também ao mercado os chocolates Nespresso Ruby Cocoa (R$ 50, a caixa), feitos a partir do grão de cacau Ruby. Para completar o lançamento, as xícaras espresso da Coleção Origin (R$ 120, o par) veem com um novo interior na cor rosa da cápsula Colombia. As novidades podem ser encontradas aqui em Goiânia na boutique do Flamboyant Shopping ou nos canais oficiais até o final de novembro ou até quando durarem os destaques.

Sorvetes sem freio

Alata Sorvetes, sorveteria do chef Ian Baiocchi que inaugura em breve aqui em Goiânia, convidou a turma do Bicicleta Sem Freio para execução de um dos maiores murais do Centro-Oeste. O desenho tem 138 metros quadrados, sendo 23 metros de largura e 6 de altura. Ao longo do processo de pintura, que durou mais de 10 dias, foram utilizados mais de 70 litros de tinta acrílica à base de água e 19 cores distintas para compor a arte. “A estrutura traz duas personagens interagindo com o universo do sorvete e do cerrado”, explica a dupla de ilustradores Douglas Pereira e Renato Reno. O nome da sorveteria presta uma homenagem à castanha de baru, pois é o último nome de Dipteryx Alata, nome científico do baru.

Desconto pelo WhatsApp

Conseguir desconto no McDonald's está literalmente na mão. Agora, os clientes poderão ter o 'Méqui' nos contatos do WhatsApp para conseguir pagar menos. O primeiro passo é adicionar o número (11) 3230-3223 aos contatos. Depois que o cliente mandar um “Oi!”, o Méqui Zap interage e manda códigos e QR Codes na própria conversa. E assim a amizade sincera em busca de descontos começa.

Trabalho no hotel

O Golden Tulip Goiânia Address passa a oferecer um novo serviço: o Hotel Office. O novo formato de serviço exigiu investimentos e melhorias para adaptar os quartos em estações de trabalho. A estrutura oferecida conta com mesa e cadeira adequadas, wi-fi de alta velocidade, room service, café da manhã, frigobar e outros serviços que podem ser contratados sob demanda. A modalidade visa atender o público empresarial, com privacidade e segurança, para realização de lives, conferências, pequenas reuniões ou apenas se concentrar para trabalhar. No pacote especialmente criado para este público, os valores são bastante convidativos. Aqui na capital, o valor da diária pode sair por até R$ 109, no plano mensal. E como café e trabalho combinam perfeitamente, o hóspede do hotel office ainda tem acesso à máquina de café expresso, com direito a seis cápsulas de cortesia por dia.

