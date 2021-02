A indústria goiana São Salvador Alimentos (SSA), dona das marcas SuperFrango e Boua, foi reconhecida pelo Ministério da Agricultura (Mapa) por boas práticas de integridade e ações de responsabilidade social, sustentabilidade e ética.

O Selo Mais Integridade valoriza iniciativas que objetivam reduzir e eliminar fraudes, subornos e corrupção. A entrega da terceira edição anual da premiação, realizada de forma virtual, foi realizada na semana passada para 19 empresas que se destacaram no agronegócio brasileiro em 2020.



Critério

Para receber o Selo Mais Integridade, a empresa precisa comprovar que adota um programa de compliance, código de ética e conduta, canais de denúncia efetivos, ações com foco na responsabilidade social e ambiental e promover treinamentos para a melhoria da cultura organizacional.

É preciso também estar em dia com as obrigações trabalhistas e não ter multas relacionadas ao tema nos últimos dois anos, não ter casos de adulteração ou falsificação de processos e produtos fiscalizados pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa, ter ações de boas práticas agrícolas enquadradas nas metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e não ter cometido crimes ambientais nos últimos 24 meses. As empresas podem usar o selo oficial em seus produtos, sites, propagandas e publicações.