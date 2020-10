Uma imensa estrutura de painéis foi montada na entrada de Itaberaí pela São Salvador Alimentos (SSA) - sede da empresa, que estava sem uso.

São 11 outdoors, com mais de 1 mil m² de lonas, em volta do galpão, que também recebeu melhorias no paisagismo.

Além de propagar as marcas SuperFrango e Boua, da SSA, a instalação valoriza o visual na entrada da cidade, pela GO-070, e revela a força da agroindústria no município goiano, que fica a 100 quilômetros de Goiânia.