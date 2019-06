Spa Deia e Renata tem tratamento para diferentes tipos de cabelo

Destaque

Tratamento para cabelo - Com tratamentos exclusivos e personalizados para cada tipo de cabelo, o Spa Deia e Renata tem unidade em Goiânia desde 2016 e atende agora na rua 1.136, no Setor Marista. Entre os destaques, os tratamentos para cabelo com o Laser a Frio, a velaterapia, com aminoácido, luz de…