A sorveteria Alata Sorvetes recria um dos elementos mais característicos do Natal: a neve. Por meio de uma máquina própria que impulsiona a neve artificial, produzida com material não tóxico, o céu sobre a loja se colore de branco e do clima de Natal.



E ainda, enquanto a neve cai, são distribuídas gratuitamente casquinhas de sorvetes do Papai Noel ao público presente. “Nesse ano tão maluco, resolvemos criar um sopro de Natal do Alata para que os clientes se lembrem com entusiasmo que o mundo pode ser um lugar divertido”, afirma Ian Baiocchi. A neve cairá nos dias nos próximos dias 12, 13, 19, 20, 23 e 25 de dezembro.

Ian ainda comenta que não existem horários programados para que a neve caia na sorveteria, a ideia é realmente surpreender o público, gerar uma experiência de encantamento. Nesta semana, além da neve, serão lançados os kits de Natal presenteáveis do Alata Sorvetes. Os quatro kits trazem itens distintos e poderão ser adquiridos tanto presencialmente quanto via delivery, pelo iFood.



O primeiro traz um sorvetone, criação exclusiva de bombom de sorvete de panetone; o segundo vem com donuts de Natal; o terceiro é composto por brownie, cookie e donut; e o quarto conta com sorvete, brûlée, casquinha e castanhas crocantes.

“A ideia é incentivar as pessoas a conhecerem novos sabores, viverem fora do óbvio, e embarcarem com a gente nessa mistura de simplicidade e ousadia, sem nunca esquecer do que é mais importante: ser feliz. É um ideal que permeia a essência do Alata e de tudo o que a gente acredita”, acrescenta Ian Baiocchi.

Alata Sorvetes está localizada na Alameda Dom Emanuel Gomes, nº 16, no Setor Marista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 12h às 22h, e em sábados, domingos e feriados, das 10h às 23h.