Sorveteria de Ian Baiocchi em Goiânia aposta no artesanal para refrescar e trazer novas experiências

Alata é o último nome de Dipteryx Alata, nome científico do baru. Já o baru é um dos ingredientes preferidos de Ian Baiocchi. Alata agora é também o nome da sorveteria do chef goiano que quer propor um novo conceito para a iguaria em Goiânia, como o à base da castanha de baru. Entre os gelatos ofertados, ideais para se refrescar no calor do Cerrado, têm opções veganas e sem lactose, e sabores como banana marmelo com burutella e castanha do pará, espuma de cappuccino, milho com pasta de pistache e macadâmia crocante, coco e gemada, além de flor de sal e caramelo, há também seis sabores distintos de casquinhas, todas frescas e produzidas na hora, assim como linhas de cookies, brownies, crème brûlée, brigadeiro, caramelo e toppings para incrementar. A loja está localizada na Alameda Dom Emanuel Gomes, no Setor Marista, com funcionamento das 10h às 22h, e conta ainda com delivery pelo Instagram, @alatasorvetes, e pelo IFood, assim como retirada na casa. E não tem como errar o local. Ao passar por lá é impossível não ver um mural assinado pelos ilustradores do Bicicleta Sem Freio, Douglas Pereira e Renato Reno, que mescla elementos e referências da fauna e flora local.

Cheirinho bom

A marca goiana Espumaria Perfumes abriu as portas de uma nova loja Shopping Bougainville. Com mais de 100 itens, a marca, queridinha do público goiano, oferece opções variadas e sofisticadas em fragrâncias de ambientes. O novo ambiente, que está em um espaço de 28 metros quadrados que prima pelo visual clean e minimalista, conta tanto com atendimento presencial quanto online, por meio do perfil no Instagram @oficial.espumariaperfumes, e também pelo drive thru do Shopping Bougainville.

Segurança na operação

A Bacio di Latte certificou todos os seus 120 pontos de venda no Brasil, incluindo o de Goiânia, com o Safeguard, selo que evidencia que a empresa adotou as novas normas de qualidade, saúde e segurança necessárias nesses tempos de pandemia. Este selo é certificado pelo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC), empresa francesa que está presente em 140 países. Bacio di Latte é um dos seus primeiros clientes no segmento alimentação no país. Dentro das lojas, a certificação abrange desde treinamentos com orientações sobre higienização pessoal e do ambiente, uso correto de equipamentos de segurança até regras de distanciamento social e procedimentos ainda mais rigorosos no recebimento, armazenamento e manipulação dos produtos, além de todo o cuidado necessário em cada interação seja com os clientes ou outras pessoas da equipe. As novas normas valem também para os serviços de delivery.

Na horizontal

De olho no mercado de imóveis horizontais e mais amplos que tende a crescer em Goiânia, e no país inteiro, após a pandemia, a construtech InstaCasa chega à capital goiana para ajudar quem quer realizar o sonho da casa própria ou adquirir um novo imóvel com projetos arquitetônicos. A empresa está disponibilizando os projetos de arquitetura para construção de casas e sobrados em alguns empreendimentos da Tropical Urbanismo e Incorporação, começando pelo loteamento Jardim Europa e o condomínio fechado Parque das Acácias. Quem adquire o lote, ganha acesso à plataforma e pode escolher um dos inúmeros trabalhos arquitetônicos disponíveis para o empreendimento, custeados pela loteadora. O comprador então define alguns filtros como, por exemplo, o número de quartos, área construída e até referência de estilo arquitetônico. Em poucos segundos, é possível visualizar as opções em 3D e ter uma noção real do que é possível fazer no espaço. No total, cada loteamento tem de 150 a 600 opções diferentes de projetos. A plataforma também informa o custo estimado para a execução de cada projeto, calculado de acordo com o Custo Unitário Básico (CUB) de cada estado.

