Leve, refrescante, sabores tropicais, sem glúten e teor alcoólico de 4,7%. Essa é a mistrura da Brisa, bebida lançada pela Sol Bebidas, indústria de bebidas localizada em Goiás.

A empresa entra em uma fatia de mercado que movimentou mais de US$ 3 bi, nos Estados Unidos, nos últimos três anos.

Brisa está disponível em latas de 310 ml, nos sabores Limão, Abacaxi com Hortelã e Melancia com Gengibre – três frutas autenticamente tropicais - ideais para o clima do Brasil.

A Sol Bebidas atua no segmento de bebidas e alimentos desde 2003 é pioneira no segmento de bebidas energéticas dentro da produção nacional. Com linhas de envase equipadas com tecnologia de ponta (envase ambiente, warm-fill e hot-fill) produz bebidas carbonatadas e não carbonatadas distribuídas por seus mais de 80 distribuidores em todo o território brasileiro.

O processo produtivo segue as Boas Práticas de Fabricação – com estrutura para análise, verificação e controle de todas as etapas de produção, além de laboratórios parceiros com certificação ISO 17025 e acreditado no INMETRO.