O Sicoob UniCentro Br alcançou o número de 50 mil cooperados nos estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e no Distrito Federal. O crescimento superou as estimativas da cooperativa, que previa o número apenas para dezembro deste ano.

Atualmente, com mais de R$ 4 bilhões em ativos, o Sicoob UniCentro Br integra o Sistema de Cooperativas de Crédito (Sicoob).

Fundado em 1992, inicialmente era voltado para médicos, mas atualmente é aberto a todos os segmentos e profissionais.

Em 2020, distribuiu mais de R$105 milhões do seu resultado financeiro entre os cooperados. Esse é um dos principais diferenciais das cooperativas financeiras, que são regulamentadas pelo Banco Central e também oferecem todos os serviços bancários com tarifas mais competitivas. Isso porque, ao invés de ser apenas um correntista de agência bancária, todo cooperado é sócio e participa da gestão por meio de voto.

Comemoração

Para celebrar a conquista, a cooperativa vai distribuir mais de 11 mil sementes entre os 50 mil cooperados de São Paulo, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e Distrito Federal. São sementes de espécies diversas. “É um gesto singelo de semear os frutos da justiça financeira do cooperativismo”, conta Raimundo Nonato, Diretor-Presidente do Sicoob UniCentro Br.

Como funciona uma cooperativa?

As cooperativas funcionam como uma associação de pessoas que buscam se ajudar para atingir seus objetivos em comum. No Cooperativismo de Crédito, diferentemente dos bancos, o cooperado é sócio e está no centro das atenções recebendo um tratamento de equidade. Sobretudo, ainda é uma cooperativa preocupada em fortalecer a economia local, a democratização do crédito, descentralizando a renda aplicando os recursos na comunidade local onde está inserida.