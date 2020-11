O shopping Bougainville realiza recitais de Natal que prometem emocionar quem passar pelo local. A pianista, Rosamábile Marques, que já tocou em concertos de grandes hotéis de Portugal e Alemanha, traz repertório clássico e natalino para encantar as noites do 'Natal do Bem'. As apresentações acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 18h às 20h, no piso 2, próximo à…