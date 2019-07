Gastronomia

O Sanseto Japanese Experience lança mais uma inovação em Goiânia. O restaurante especializado em comida japonesa contemporânea passa a abrir no horário de almoço com um menu executivo. Para criar a experiência do cardápio, a empresária Marilene Borba buscou referências na formatação de almoço executivo servidos nos melhores restaurantes de comedoria oriental do…