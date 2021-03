Depois do sucesso do projeto Casa Jardins, a FGR Incorporações acaba de lançar o Casa Jardins Série Especial, uma nova solução que une a grife de condomínios Jardins ao trabalho de renomados arquitetos para a construção das casas dos futuros moradores.

Os proprietários de lotes no condomínio Jardins França, que já foi totalmente vendido, poderão optar por projetos assinados pelos escritórios de Arquitetura de Alexandre Leite, Adriana Mundim e Fernando Galvão, Pedro Ernesto, Ana Paula e Sanderson e William Hanna.

Serão apenas 60 casas especiais, onde o cliente poderá escolher entre modernas fachadas e plantas e contratar todo serviço para a construção do imóvel, que terá condições facilitadas de pagamento: juros de 4,99% ao ano, mais variação anual do IPCA, com financiamento próprio em até 35 anos e parcelas mensais de apenas R$ 1 mil até a entrega das chaves.