O Natal 2020 no Rio Quente promete ser mais iluminado e repleto de shows e música neste ano!

Um dos destaques será o Espetáculo musical “Turminha da Zooeira - Especial de Natal”. Acolhedor e divertido, o show levará os personagens a se aventurarem na missão de salvar o Natal. E não será só a turminha a animar os hóspedes, durante todo o mês, os divertidos e atrapalhados mascotes natalinos Ding & Dong trarão ainda mais entretenimento.

A música também estará presente na programação com as apresentações do Coral Natalino, da Orquestra dos Fuzileiros Navais durante o Pôr do Sol Sinfônico e nas Ceias com som ao vivo. E na noite de Natal é a vez do Pop Noel encantar adultos e crianças.

“Teremos oficina recreativa infantil de biscoitos natalinos, Cartinha ao Papai Noel e, claro, a chegada do Papai Noel e entrega de presentes. Tudo pensado com o maior cuidado para que todos possam ter um momento especial em família e celebrar a vida, o amor e o cuidado”, afirma Flavio Monteiro, Diretor de Operações da Aviva.

Hot Park

O Hot Park também investirá na temática do Natal e proporcionará a hóspedes e clientes day user atividades temáticas recreativas e uma Parada Lúdica com Charanga Natalina da Turminha da Zooeira.

A programação pode sofrer alteração sem aviso prévio.

Pacote Hospedagem

De 20 a 27 de dezembro de 2020

Hotel Pousada

A partir de 10x de R$877



Todos os pacotes podem ser pagos em 10x sem juros. Em Rio Quente, está incluso no valor: meia pensão com café da manhã e almoço, e acesso ao Parque das Fontes e Hot Park. Preços promocionais sujeito a disponibilidade e reajuste sem aviso prévio. Programação pode ser alterada sem aviso prévio

Protocolos de segurança

Vale destacar que o Rio Quente segue rígidos protocolos de segurança, de acordo com os melhores empreendimentos de turismo do mundo, inclusive com a chancela do selo Turismo Responsável, criado pelo governo federal do Brasil.