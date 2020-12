Os restaurantes Tokai e Sussa, localizados no Shopping Flamboyant (em Goiânia), que tiveram que fechar suas portas por conta da pandemia, agora reabrem – com todas as medidas de segurança, por se tratar de restaurantes self-service.

Os restaurantes fazem parte do Grupo D&M, que tem como CEO o empresário Múrcio Dias. O grupo possui mais de 20 anos de atuação na área e conta com mais de 23 unidades espalhadas nacionalmente. Presente em oito estados, eles atestam a mais alta qualidade, melhores experiências e chefs renomados.

O Tokai representa os sabores do oriente, com uma mistura entre a culinária tailandesa, japonesa e chinesa. Já o restaurante Sussa, traz em seu DNA a comida saudável e criativa, além de um ambiente leve e acolhedor. Os responsáveis pelo cardápio são os chefs: Francisco Pinheiro e Karina Ferrari.

Fechar as portas de 23 restaurantes em diversas regiões do Brasil não foi fácil para o empresário, mas ele descreve de forma sensata que o ser humano é adaptável e que temos sempre que seguir em frente. Em primeiro momento foi assustador, algo novo, ninguém da nossa geração havia passado por isso. Fechar 23 restaurantes sem nenhuma perspectiva de volta e sem entender como ficaria o impacto nos estabelecimentos não foi fácil. Mas como empresário ou mesmo ser humano, temos a capacidade de entender e readaptar aos momentos. Foi quando procurei primeiramente tudo sobre digitalização para poder fortalecer o delivery, a segunda etapa foi entender como seria essa volta (os protocolos da saúde e tudo que podíamos fazer diante disso). Mas, depois que passou o susto e aquela sensação de desespero, acabamos entendendo que a gente poderia sair de alguma forma, melhores e mais fortes”, admite.

Com todos os restaurantes fechados, Múrcio aproveitou para reformar os estabelecimentos e mudar um pouco a identidade de cada um.