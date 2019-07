Restaurante Tokai Gourmet será inaugurado no próximo dia 24 de julho em Goiânia

Alta gastronomia

Oriental O restaurante de alta gastronomia oriental, Tokai Gourmet, será inaugurado no próximo dia 24 de julho em Goiânia, na praça de alimentação do Shopping Flamboyant. O local oferece a cozinha fusion com elementos da culinária tailandesa, japonesa e chinesa. O ambiente mistura a cultura tradicional oriental com a contemporaneidade. São mais de 200 itens à…