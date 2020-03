O restaurante Estação T-10 Gastrobar, localizado no Setor Bueno, em Goiânia, iniciou uma campanha solidária para profissionais que estão trabalhando durante a quarentena. A empresa colocou à disposição desses trabalhadores marmitas para almoço e jantar a um preço simbólico de apenas R$ 5,00. O foco são motoristas e entregadores por aplicativo, policiais e outros profissionais da área da segurança e trabalhadores da saúde.

“Entendemos que o momento é delicado e precisamos nos unir para sair o mais rápido possível dessa crise”, afirma o empresário Renato Conde, um dos sócios do restaurante. De acordo com ele, os pedidos devem ser feitos de forma antecipada pelo WhatsApp (62) 9 8421-7638. “A retirada da marmita será na porta do Estação de segunda a sábado, das 11h às 14h e das 19h às 22h. Mas, para evitar aglomeração na porta do restaurante, a retirada será feira com horário agendado. Tudo priorizando a saúde de todos”, informa.

Segundo a empresa, serão disponibilizadas duas ou três opções de cardápio por dia. O chef de cozinha Pedro Ernesto, também sócio do restaurante, afirma que o estabelecimento tem cumprido de forma rigorosa todas as exigências das autoridades sanitárias e de saúde. “Nós já tínhamos um cuidado especial com tudo que entrava e saía da nossa cozinha, mas redobramos a atenção. A higienização dos alimentos é feita com total atenção. Tudo para preservar a nossa saúde, a saúde dos nossos colaboradores e, claro, a saúde dos nossos clientes”, reforça.