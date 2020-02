Restaurante Bienn apresenta novo cardápio durante Bailes de Máscaras chancelado pela Vogue

Pet Folia

O Goiânia Shopping recebe no dia 29, a partir das 17 horas, o Arrasta Pata Folia. Com entrada gratuita, o evento será realizado no estacionamento do shopping. A estrutura de 300 m² terá Pet Place, um espaço destinado para os animais se divertirem. A iniciativa é para reforçar o posicionamento do shopping como o primeiro de Goiânia a se tornar pet…